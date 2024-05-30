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Дмитрий Бивол — Малик Зинад: когда и во сколько бой — время начала по Москве 1 июня

Бой по боксу Дмитрий Бивол — Малик Зинад пройдет 1 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксер Дмитрий Бивол.
Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол проведет защиту пояса WBA Super в полутяжелом весе в бою с ливийцем Маликом Зинадом 1 июня на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их поединок начнется в 23.30 по московскому времени.

Противостояние Бивола и Зинада станет главным событием вечера бокса в Саудовской Аравии.

На счету 33-летнего Бивола в профессиональном боксе — 22 победы в 22 поединках. У 30-летнего Зинада — 22 победы в 22 боях.

Прочитать больше информации о боксерском турнире с боем Бивол — Зинад можно по ссылке в материале «СЭ».

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Бокс
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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