Российский боксер Дмитрий Бивол проведет защиту пояса WBA Super в полутяжелом весе в бою с ливийцем Маликом Зинадом 1 июня на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их поединок начнется в 23.30 по московскому времени.

Противостояние Бивола и Зинада станет главным событием вечера бокса в Саудовской Аравии.

На счету 33-летнего Бивола в профессиональном боксе — 22 победы в 22 поединках. У 30-летнего Зинада — 22 победы в 22 боях.

Прочитать больше информации о боксерском турнире с боем Бивол — Зинад можно по ссылке в материале «СЭ».

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