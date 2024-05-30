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Дмитрий Бивол — Малик Зинад: где смотреть трансляцию боя онлайн в России 1 июня 2024

1 июня Бивол и Зинад подерутся на турнире в Эр-Рияде
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксер Малик Зинад.
Малик Зинад.
Фото Global Look Press

Вечером 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по боксу. В главном событии вечера на территории «Kingdom Arena» за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в полутяжелом весе подерутся россиянин Дмитрий Бивол и ливиец Малик Зинад.

Поединок Бивол — Зинад начнется около 23.30 по московскому времени. В России официально не покажут этот бой. Посмотреть видеотрансляцию противостояния Зинада и Бивола можно будет на платных платформах DAZN и TNT Sports.

Бесплатно видеотрансляцию боя Бивол — Зинад также покажут в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

33-летний Бивол в профессиональной боксерской карьере провел 22 боя, в которых одержал 22 победы. В активе 30-летнего Зинада аналогичный рекорд — 22-0.

Ознакомиться подробнее о боксерском турнире в Саудовской Аравии 1 июня можно по ссылке на материал «СЭ».

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Бокс
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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Дмитрий Бивол — Малик Зинад: когда и во сколько бой — время начала по Москве 1 июня

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