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Бивол и Зинад провели первую дуэль взглядов

Алина Савинова
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Российский боксер Дмитрий Бивол и ливиец Малик Зинад провели битву взглядов в преддверии титульного поединка.

Дуэль взглядов прошла под песню группы Modern Talking «You're my heart, you're my soul».

Поединок между Биволом и Зинадом состоится в субботу, 1 июня, на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ожидалось, что бой за титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе российский боксер проведет против Артура Бетербиева, однако его соотечественник был вынужден сняться из-за травмы.

Бокс
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
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