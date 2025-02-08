Дерек Чисора и Отто Валлин проведут боксерский поединок в тяжелом весе 8 февраля

Британец Дерек Чисора и шведский боксер Отто Валлин проведут поединок в тяжелом дивизионе в субботу, 8 февраля. Вечер бокса состоится на Co-OP LIVE Arena в Манчестере (Англия). Начало шоу — в 21.00 по московскому времени. Главный бой Чисора — Валлин начнется ориентировочно в 01.00 мск.

Официальной трансляции боксерского турнира в России не запланировано. В прямом эфире трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

41-летний британский боксер имеет рекорд в карьере — 35-13. В последнем бою, который состоялся 27 июля 2024 года, Чисора победил Джо Джойса единогласным решением судей.

34-летний швед имеет рекорд в боксе — 27-2. Предыдущий поединок Валлин провел 26 июля 2024-го против Онориоде Эвариеме. Тогда Отто победил нокаутом.