Британский боксер Дерек Чисора проведет бой в тяжелом весе против шведа Отто Валлина в ночь с 8 на 9 февраля. Боксерский вечер пройдет на Co-OP LIVE Arena в Манчестере (Англия). Начало ивента — в 21.00 по московскому времени. Главный бой Чисора — Валлин ожидается около 01.30 мск.

В России официальной трансляции турнира не будет. В прямом эфире трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

41-летний Чисора имеет профессиональный рекорд — 35-13. В последнем бою, который состоялся 27 июля 2024 года, британец победил Джо Джойса единогласным решением судей.

34-летний Валлин имеет рекорд в боксе — 27-2. Предыдущий поединок провел 26 июля 2024-го против Онориоде Эвариеме. Тогда Отто победил нокаутом.