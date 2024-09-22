Дюбуа: «Хочу достичь вершины бокса»

Британский боксер Дэниэл Дюбуа прокомментировал победу над соотечественником Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.

«Мне нужно сказать всего несколько вещей, разве вы не получили удовольствия? Это был длинный путь, и я благодарен за то, что нахожусь сейчас тут. Я гладиатор, я воин до самого конца. Хочу достичь вершины этого спорта и раскрыть весь свой потенциал. Я был на американских горках, это мое время, это моя история искупления. Не остановлюсь, пока не раскрою весь свой потенциал», — цитирует BBC Дюбуа.