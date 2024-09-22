Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 02:35

Дюбуа: «Хочу достичь вершины бокса»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Британский боксер Дэниэл Дюбуа прокомментировал победу над соотечественником Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.

«Мне нужно сказать всего несколько вещей, разве вы не получили удовольствия? Это был длинный путь, и я благодарен за то, что нахожусь сейчас тут. Я гладиатор, я воин до самого конца. Хочу достичь вершины этого спорта и раскрыть весь свой потенциал. Я был на американских горках, это мое время, это моя история искупления. Не остановлюсь, пока не раскрою весь свой потенциал», — цитирует BBC Дюбуа.

Главный поединок боксерского вечера на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания) завершился нокаутом в пятом раунде.

Дэниэл Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа. Дюбуа вытер пол дважды чемпионом Энтони Джошуа
Бокс
Даниель Дюбуа
Энтони Джошуа
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Девочка-подросток с новорожденным ребенком выпала из окна в Одинцово
В бундестаге направили вопросы кабмину ФРГ из-за атаки ВСУ на Курскую область
Локальный режим ЧС ввели в Тихорецком районе Краснодарского края
«Торпедо» развалилось, Ротенберг пристыдил арену в Нижнем, «Сибирь» великолепна. Что произошло в КХЛ
Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» сыграть вничью с «Интер Майами»
Американская пресса в восторге от гола Миранчука за «Атланту»
Популярное видео
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Дубли Сперцяна и Кордобы, два голевых паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
«Сибирь» удивляет победами
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости