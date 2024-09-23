Кудряшов: «Верю, что Джошуа может стать проблемой для Фьюри»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал поражение Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона IBF в тяжелом весе против Дэниэля Дюбуа.

«Верю, что Джошуа может стать проблемой для Фьюри, который не будет так жестко боксировать и давить на него. Против таких боксеров у Энтони шансы есть. Что мы видели в бою с Владимиром Кличко, который явно сильнее Дюбуа, но Джошуа сумел его превзойти. Сейчас есть противостояние, которое должно быть интересно двум боксерам: Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. Интересно, кто упадет первым», — цитирует MMA.Metaratings.ru Кудряшова.

В ночь с 21 на 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.