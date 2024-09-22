Джошуа назвал причины поражения в бою с Дюбуа

Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал поражение от соотечественника Дэниэла Дюбуа в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF.

«Мы не справились как команда. Вы знаете, я выхожу на ринг, но веду себя уважительно. До того, как я пришел сюда, всегда говорил себе, что я — боец по жизни.У меня был быстрый и резкий противник, а с моей стороны — много ошибок», — цитирует BBC Джошуа.