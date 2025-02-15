Дэвис нокаутировал украинца Беринчика в поединке за титул WBO

Американский боксер Кейшон Дэвис нокаутировал украинца Дениса Беринчика в титульном поединке в Нью-Йорке (США).

25-летний спортсмен отправил соперника в нокдаун во втором раунде.

Дэвис стал чемпионом мира, отобрав у Беринчика титул WBO в легком весе. Для американца это 13-я победа в карьере (9-я — нокаутом), он остается непобежденным на профессиональном ринге.

36-летний Беринчик потерпел первое поражение. На его счету также 19 побед, девять из которых одержаны нокаутом.