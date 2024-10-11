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Цзю не видит фаворита в бою между Биволом и Бетербиевым

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Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от поединка между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Сначала Бетербиев будет стремиться атаковать, а Бивол — работать на контратаках. Я думаю, что будет дистанция боя. Все зависит от того, сколько Бивол сможет выдержать в начале, где он будет немного уступать, а также от его выносливости, что определит, как быстро он сможет завладеть инициативой. У Бетербиева другое — он не знает, что такое 12 раундов. Даже 10 раундов — это не 12. Вот тут опять же, его возраст, с одной стороны, имеет значение, с другой — нет. Также он провел не так много боев, их всего 20. Фаворита тут нет — шансы равны», — сказал Цзю «СЭ».

Бивол является чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBA Super.

Бетербиев — чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO.
33-летний Бивол выиграл все 23 поединка в профессиональной боксерской карьере. У 39-летнего Бетербиева 20 побед в 20 боях.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Александр Абустин

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Костя Цзю
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