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Александр Усик против Даниэля Дюбуа: когда пройдет бой реванш в 2025 году

Бой-реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится 19 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Бой-реванш украинского боксера Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа состоится в ночь с 19 на 20 июля. Вечер бокса пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Бой Усик — Дюбуа ожидается после полуночи 20 июля по московскому времени. Его формат — классические 12 раундов по три минуты.

На кону в реванше Усика против Дюбуа будет стоять статус абсолютного чемпиона мира.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Дюбуа

Первый поединок между боксерами за титулы WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе состоялся 26 августа 2023 года. Тогда Усик победил нокаутом в девятом раунде.

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38-летний Усик — чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC, WBA-Super, The Ring и IBO. Александр в своем профессиональном рекорде имеет 23 победы (14 нокаутом) и ни одного поражения.

27-летний Дюбуа — чемпион мира по версии IBF. За карьеру в профессиональном боксе Даниэль одержал 22 победы (21 нокаутом) и потерпел 2 поражения.

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