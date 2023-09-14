Бывший тренер Головкина дал прогноз на бой Альвареса и Чарло

Абель Санчес, бывший тренер экс-чемпиона IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-2), считает, что абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) доставит проблемы абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (59-2).

«Первые четыре или пять раундов будут для Канело непростыми, — сказал Санчес в беседе с корреспондентом Little Giant Boxing. — Как только он наберет скорость, это будет бой, похожий на бой с Плантом — он его измотает. Джермелл — исключительный боец, и он всегда активно дрался. Он доставит Канело немало хлопот, но Канело все равно его победит».

Альварес и Чарло проведут бой 30 сентября в Лас-Вегасе, США.