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Сергей Воробьев рассказал про спарринги с Тимом Цзю

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Российский боксер первого среднего дивизиона Сергей Воробьев поделился мнением о спаррингах против временного чемпиона WBO в первом среднем весе Тима Цзю.

«У нас было три спарринга, и только третий я сумел забрать полностью. Первые два были полной чушью для меня. Я плохо смотрелся, потому что не мог привыкнуть к его скорости. Это другой уровень. Лишь к третьему спаррингу я стал видеть все, что он делает. Он указал на мои ошибки. Где-то у меня висела рука, и он так пробил, что мне пришлось взять паузу на 20 секунд для восстановления. Это было в первом спарринге. К третьему я подстроился, начал понимать, что он делал. Понял, что такое «чемпионское дерьмо». Здесь это звучит как респект. Real Shit», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Воробьева.

На счету 28-летнего Цзю 23 победы в 23 поединках в профессиональном боксе. Австралиец российского происхождения проведет следующий бой 15 октября против американца Брайана Мендосы.

На счету 28-летнего Воробьева 19 побед и 1 поражение на профессиональном ринге. Последний поединок он провел 4 сентября 2022 года в Москве против Лукаса Ндафолумы, нокаутировав его в четвертом раунде.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Тим Цзю
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