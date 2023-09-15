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Туйнов заявил, что бой с Ерохиным показал много ошибок Штыркова в боксе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец Владислав Туйнов оценил перспективы Ивана Штыркова в бою с Владимиром Минеевым по правилам кикбоксинга.

«Я видел нарезку ярких моментов из поединка Штыркова с Романкевичем по кикбоксингу. Это был близкий бой, Иван попробовал себя против хорошего кикбоксера. Я встречался с Романкевичем на международных соревнованиях по любителям и видел, на что он способен. Он атлетичный, быстрый и скоростной спортсмен, который умеет работать тактически правильно. Со Штырковым они устроили плотную крутую драку. Бой Минеева и Штыркова — это интересно, но после поединка Ивана с Константином Ерохиным ему нужно восстановиться и выиграть несколько боев. Выступление Ивана в боксе показало большое количество ошибок именно в боксерских навыках. В поединке с Минеевым это может быть так же фатально», — приводит слова Туйнова «РБ Спорт».

40-летний Ерохин нокаутировал соперника в первом раунде боя, проходившего по правилам бокса.

34-летний Штырков провел второй поединок в боксе — в марте 2023 года он уступил Магомеду Исмаилову раздельным решением судей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-tujnov-boj-shty-rkova-s-erohiny-m-pokazal-mnogo-oshibok-ivana-v-bokse/
Бокс
Владимир Минеев
Иван Штырков
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