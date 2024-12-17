Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 09:45

Спарринг-партнер Фьюри — о реванше с Усиком: «Учитывая форму Тайсона, это будет другой бой»

Евгений Нарижный
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский спарринг-партнер Тайсона Фьюри Алексей Дронов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего реванша британца против Александра Усика.

«Он сейчас хочет отквитаться за поражение, но в то же время я думаю, что команда Александра тоже меняет геймплан, потому что они понимают, что тем же самым не выиграешь, — сказал Дронов «СЭ». — То же самое может не сработать. Честно говоря, не знаю, потому что я не видел форму Александра перед этим поединком. Но учитывая, в какой форме Тайсон, я думаю, что это будет другой бой. В прошлом поединке Тайсон контролировал середину боя и потом немного потерял концентрацию. Там уже накопительный эффект сработал, и попался он на удар. Но сейчас физическая форма его вообще отличная».

Шугар Хилл Стюард, Тайсон Фьюри и&nbsp;Алексей Дронов. «На тренировке Тайсон и его команда включают музыку, могут потанцевать». Интервью русского боксера, который помогал Фьюри перед боем с Усиком

Реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится 21 декабря в Эр-Рияде. Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе завершился победой украинца раздельным решением судей.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Нападающий «Локомотива» Воробьев выложил фото с убитыми зайцами
Навка назвала Авербуха Карабасом-Барабасом в фигурном катании
Спецпосланник ООН по Сирии обсудил гуманитарную помощь с новыми властями
Российские пловцы вернулись в Москву после ЧМ на короткой воде в Будапеште
CNN раскрыл личность стрелявшего в христианской школе в штате Висконсин
Станкович в Сербии попал в скандал. Что происходит в «Спартаке» 17-12-2024
Популярное видео
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Российский спарринг-партнер Фьюри ответил, в чем феномен британца

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости