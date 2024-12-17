Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:00

Канчельскис рассказал, почему будет болеть за Усика в реванше против Фьюри

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Видел бои Усика. Он хороший спортсмен. Дай бог, чтобы победил. Честно сказать, могут сделать так, что победа будет не Усика, потому что телевидение — большие деньги. С другой стороны, все зависит от менеджеров, человеческого понятия. Да, большие деньги, но каждый должен понимать, что есть отношение, уважение и так далее. Надеюсь, что этого не будет. Мне кажется, Усик должен победить и доказать. Будем переживать и болеть. Все-таки постсоветское пространство. Любое достижение любого такого гражданина — важно. Переживаю за это. Желаю удачи», — сказал Канчельскис «СЭ».

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Андрей Канчельскис
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
СК возбудил дело о теракте и убийстве после гибели генерала Кириллова
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря
Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве. Что известно к этому часу
Препарат фенибут свободно продают в Сети под видом БАДов для роста мышц
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Популярное видео
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Спарринг-партнер Фьюри — о реванше с Усиком: «Учитывая форму Тайсона, это будет другой бой»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости