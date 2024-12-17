Канчельскис рассказал, почему будет болеть за Усика в реванше против Фьюри

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Видел бои Усика. Он хороший спортсмен. Дай бог, чтобы победил. Честно сказать, могут сделать так, что победа будет не Усика, потому что телевидение — большие деньги. С другой стороны, все зависит от менеджеров, человеческого понятия. Да, большие деньги, но каждый должен понимать, что есть отношение, уважение и так далее. Надеюсь, что этого не будет. Мне кажется, Усик должен победить и доказать. Будем переживать и болеть. Все-таки постсоветское пространство. Любое достижение любого такого гражданина — важно. Переживаю за это. Желаю удачи», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.