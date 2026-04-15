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Бой Сусленкова с Манном возглавит турнир IBA.Pro 16

Поединок российского боксера, обладателя титула WBA Continental в тяжелом весе Артема Сусленкова и немца Артура Манна возглавит кард турнира «IBA.Pro 16. Большой бокс в Серпухове», сообщает пресс-служба турнира.

На счету 30-летнего Сусленкова 13 побед в 13 поединках в профессиональной карьере, 3 из которых — нокаутом. У 35-летнего Манна — 23 победы (14 — нокаутом) и 5 поражений.

Полный кард турнира «IBA.Pro 16. Большой бокс в Серпухове»:

— первый полусредний вес, 4 раунда: Акоп Серобян (3-1-1, КО 1, Россия) — Сино Собиров (1-0, КО 1, Таджикистан);

— первый полусредний вес, 4 раунда: Никита Буренков (1-0, Россия) — Давид Азизян (Армения);

— легкий вес, 10 раундов, бой за титул IBF Asia: Михаил Григорян (8-0, КО 2, Россия) — Джо Сантисима (26-9, КО 22, Филиппины);

— полусредний вес, 4 раунда: Данила Белевитин (Россия) — TBA;

— тяжелый вес, 6 раундов: Сергей Калчугин (5-0, КО 3, Россия) — Жамшид Худайбергамов (3-2-1, КО 3). Прощальный бой Калчугина;

— полусредний вес, 8 раундов: Никита Мирошниченко (16-2-1, КО 5, Россия) — Александр Хохлов (4-1-1, КО 1, Россия);

— средний вес, 8 раундов: Алексей Шендрик (4-0, Сербия) — Реда Хам (18-1, КО 4, Франция);

— средний вес, 6 раундов: Юрий Осипов (5-0, КО 4, Россия) — Майкл Кинг (8-4-1, КО 6, Великобритания);

— тяжелый вес, 10 раундов, Бой за титул WBA Continental: Артем Сусленков (13-0, КО 8, Россия) — Артур Манн (23-5, КО 14, Германия).

Турнир «IBA.Pro 16. Большой бокс в Серпухове» пройдет в пятницу, 17 апреля, в Серпухове во Дворце спорта «Надежда». Начало — в 16.00 мск.

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