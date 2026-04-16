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Джейк Пол возобновил тренировки с грушей после нокаута от Джошуа

Павел Лопатко

Американский блогер и боксер Джейк Пол рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в ходе реабилитации после травмы в поединке с Энтони Джошуа в декабре 2025 года.

«Я скучаю по боксу. Но время отдыха определенно восполняет эту энергию и помогает мне. Хорошо скучать по виду спорта, потому что я не скучал по нему с тех пор, как начал. Я только начал возвращаться к тренировкам, потому что удары по груше создают вибрацию, проходящую через лицо, и челюсть не могла заживать при этом. Но теперь она в таком состоянии, что я действительно могу бить по груше. Так что я медленно возвращаюсь к этому и пытаюсь немного поддерживать форму», — цитирует 29-летнего Пола ESPN.

Американец перенес две хирургические операции на челюсти и в настоящее время нацелен на возвращение на ринг в начале 2027 года.

«Я очень активно занимался этим последние шесть лет, проводя в среднем три боя в год. Полезно немного отстраниться от спорта и почувствовать, что я хочу вернуться в него с новой энергией. Я стремлюсь вернуться на ринг, но не хочу торопить события», — добавил Пол.

На счету боксера 12 побед (семь — нокаутом) и два поражения.

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Джейк Пол
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