Промоутер Хирн сообщил, что бой Джошуа и Фьюри может пройти в ноябре 2026 года

Британский боксер Энтони Джошуа намерен вернуться на ринг в июле 2026 года, а затем встретиться с соотечественником Тайсоном Фьюри позднее в этом году, сообщает ESPN со ссылкой на промоутера Эдди Хирна. Ориентировочный срок боя Джошуа против Фьюри — ноябрь 2026 года.

37-летний Фьюри публично обратился к 36-летнему Джошуа после своей победы над россиянином Арсланбеком Махмудовым, но Джошуа отказался принять вызов. Хотя Фьюри заявил, что подписал контракт на бой и настаивал на том, что Джошуа не должен медлить с встречей, Хирн подтвердил, что переговоры с их стороны ведутся с влиятельным функционером Турки Аль аш-Шейхом.

Речь идет о сделке на два боя: один летом и затем с Фьюри. Хирн ожидает, что соглашение в итоге будет достигнуто, но сказал, что пока ничего не подписано.

«Мои инструкции — организовать бой. Вы получаете контракт, и естественно вернуться с множеством замечаний. Ничего серьезного — немного о том, с кем он будет драться в июле, когда будет бой, где будет проходить поединок. Есть вещи, которые нужно обсудить, но я бы не назвал это «камнями преткновения». Мы планируем выйти на ринг в июле, а затем драться с Фьюри в ноябре», — цитирует ESPN Хирна.

По словам промоутера, болельщики могут ожидать, что Джошуа встретится с соперником «схожего уровня» с Махмудовым в середине года, а затем уже с Фьюри.

Предпочтение Джошуа — провести разминочный бой перед встречей с Фьюри из-за отсутствия практики (всего два боя за 18 месяцев) и из-за автомобильной аварии в декабре. Хотя Джошуа получил лишь легкие травмы и, как ожидается, получит разрешение вернуться к полноценным тренировкам в ближайшие две недели, двое его близких друзей погибли в той аварии.

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