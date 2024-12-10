Боксерша Хелиф возглавила рейтинг запросов в Google в 2024 году, опередив Майка Тайсона

Алжирская боксерша Иман Хелиф возглавила рейтинг запросов Google среди спортсменов в 2024 году.

Хелиф стала популярнее в поиске, чем легендарный американский боксер Майк Тайсон, футболист «Барселоны» Ламин Ямаль, американская гимнастка Симона Байлз и блогер-боксер из США Джейк Пол.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. Согласно заключению, в результате МРТ было определено отсутствие у спортсменки матки и наличие внутренних яичек и «микропениса». Кроме того, хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал уровень тестостерона, как у мужчин.