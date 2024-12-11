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Кириллов считает Фьюри фаворитом реванша с Усиком: «Тайсон серьезно подойдет к бою»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Тайсон Фьюри.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион мира по боксу в полулегком весе Дмитрий Кириллов в интервью с «СЭ» прокомментировал бой-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«В этом противостояния фаворит Фьюри. Думаю, он серьезно подойдет к бою, подготовится и, наверное, по логике, должен его выиграть. Сам болеть буду за Фьюри, болел за него и в первом бою. При этом Тайсону будет нелегко. Усик — боксер высокого класса», — сказал Кириллов «СЭ».

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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