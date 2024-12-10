Менеджер Поветкина — о реванше Фьюри и Усика: «Бой может закончиться нокаутом в пользу Александра, есть в этом уверенность»

Дмитрий Иванов, менеджер российского боксера Александра Поветкина, в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Думаю, Усик и в этот раз одержит победу. У Тайсона очень странный режим подготовки к бою, и он часто нарушает режим между боями, что не может не сказаться на его шансах. Плюс, Усик выходит на бой однозначным лидером, что явно придаст ему уверенности. Это основные факторы, которые не позволят Тайсону одержать победу. Думаю, что этот бой даже может закончиться нокаутом в пользу Александра, есть уверенность в этом», — сказал Иванов «СЭ».

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри (34-1-1) и 37-летнего Усика (22-0-0) пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

(Денис Сафронов)