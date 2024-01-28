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Сегодня, 21:14

В Федерации бокса рассказали о состоянии боксера Стоцкого после ранения

Виктория Кравченко
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В Федерации бокса России сообщили, что Андрей Стоцкий, получивший огнестрельное ранение, избежал серьезных травм

«Андрей Стоцкий не получил серьезных повреждений и травм. Он был выписан из больницы в тот же день. Сейчас Андрей уже находится на сборах в Приэльбрусье», — рассказал представитель федерации.

Ранее сообщалось, что Стоцкий был лично знаком со стрелявшим. По предварительным данным, ссора носит бытовой характер.

28-летний спортсмен в 2021 году стал чемпионом России по боксу в весовой категории до 92 кг.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/28/22208851.shtml
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