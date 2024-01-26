Чемпиона России по боксу Стоцкого ранили из пистолета на улице в Челябинске

Чемпион России 2021 года по боксу Андрей Стоцкий получил ранение травматическим пистолетом во время конфликта в Челябинске, сообщила пресс?служба Федерации бокса Челябинской области.

Спортсмен был доставлен в городскую больницу с ранением ноги, но здоровью ничего не угрожает.

«После консультации с врачами у Андрея запланирован выезд на тренировочные мероприятия в составе сборной команды Челябинской области по боксу. Спортсмен должен восстановить силы и провести несколько недель в Приэльбрусье, набирая спортивную форму на предстоящий сезон. Мы желаем Андрею скорейшего возвращения к тренировочному процессу», — говорится в сообщении Федерации бокса Челябинска.

Стоцкий были лично знаком со стрелявшим. По предварительным данным, ссора носит бытовой характер.

28-летний спортсмен в 2021 году стал чемпионом России по боксу в весовой категории до 92 кг.