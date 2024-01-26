Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 15:46

Чемпиона России по боксу Стоцкого ранили из пистолета на улице в Челябинске

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион России 2021 года по боксу Андрей Стоцкий получил ранение травматическим пистолетом во время конфликта в Челябинске, сообщила пресс?служба Федерации бокса Челябинской области.

Спортсмен был доставлен в городскую больницу с ранением ноги, но здоровью ничего не угрожает.

«После консультации с врачами у Андрея запланирован выезд на тренировочные мероприятия в составе сборной команды Челябинской области по боксу. Спортсмен должен восстановить силы и провести несколько недель в Приэльбрусье, набирая спортивную форму на предстоящий сезон. Мы желаем Андрею скорейшего возвращения к тренировочному процессу», — говорится в сообщении Федерации бокса Челябинска.

Стоцкий были лично знаком со стрелявшим. По предварительным данным, ссора носит бытовой характер.

28-летний спортсмен в 2021 году стал чемпионом России по боксу в весовой категории до 92 кг.

1
1
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Кто и как управляет «Спартаком»
Медведев сыграет со Зверевым в полуфинале Australian Open-2024
Выживший при крушении Falcon 10 врач заявил, что Евсюкова была обнаружена мертвой
Американский политолог объяснил, почему украинские военные сбили Ил-76
В Ростове-на-Дону арестовали двух агентов ВСУ
США отказали дипломатам РФ в участии в заседании Международного совета по зерну
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Представители Майка Тайсона опровергли информацию о переговорах по бою с Емельяненко

В Федерации бокса России рассказали о состоянии боксера Стоцкого, которого обстреляли из пистолета в Челябинске

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости