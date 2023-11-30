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Сегодня, 17:13

Боксер Сослан Асбаров: «Бои меньше, чем за 200 тысяч долларов, мне не интересны»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боксер Сослан Асбаров назвал минимальный гонорар за бой в боксе и кулачке.

«Сейчас меньше чем за 200 тысяч долларов мне бои [по правилам бокса] не интересны. За кулачку даже больше буду заряжать. Это другая тема, там любой удар может решить исход поединка, там есть большие риски. Если Анатолий Сульянов (основатель Hardcore FC — Прим. «СЭ») будет готов заплатить мне за бой по кулачке... Анатолию сделаем скидочку — 250 тысяч долларов. За этот гонорар будут готов вернуться и показать наимощнейший бой в истории кулачных боев», — сказал Асбаров в интервью «СЭ».

28 октября на вечере бокса в Москве Асбаров судейским решением победил Алексея Папина.

Всего на счету Асбарова в профессиональном боксе 5 побед и 0 поражений.

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