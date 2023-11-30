Тимоти Брэдли: «Бенавидес побил Бивола во время их спарринга»

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) заявил, что обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (28-0) якобы выглядел лучше чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0) во время их спарринга.

«Я бы хотел, чтобы Бенавидес поднялся в полутяжелый вес и встретился с Биволом, — сказал Брэдли в интервью ProBox TV. — Я слышал об их спарринге. Хотите верьте, хотите нет, но я слышал, что Дэвид Бенавидес побил Бивола во время их спарринга. Как вы знаете, ребята, спарринг есть спарринг. Иногда у тебя может быть не самый удачный день.

Когда они спарринговали, говорят, что он [Бенавидес] одержал над ним верх. Значит, он идет туда с такой уверенностью, чувствуя, что может победить Бивола, и я бы не отказался это увидеть. Я вообще не против увидеть этот поединок».

Бенавидес в прошлом бою одолел Деметриуса Андраде (32-1) в шестом раунде, когда угол Андраде отказался от продолжения поединка. Поединок состоялся 25 ноября в Michelob Ultra Arena в Парадайсе, США.

Бивол подерется с Линдоном Артуром (23-1) 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.