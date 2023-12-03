Райан Гарсия нокаутировал Оскара Дуарте в 8-м раунде

Американец Райан Гарсия одержал победу над соотечественником Оскаром Дуарте в поединке, который состоялся в суперлегком весе. Бой проходил в Хьюстоне, штат Техас (США). Гарсия одержал победу нокаутом в 8-м раунде.

Это первая победа Гарсии после поражения в бою с Джервонтой Дэвисом в апреле 2023 года. 25-летний боксер одержал 24-ю победу в карьере — 20 нокаутов.

27-летний Дуарте потерпел второе поражение в карьере. На его счету также 26 побед и 1 ничья.