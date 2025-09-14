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Боксер Хаттон умер на 47-м году жизни

Павел Лопатко
Ричард Хаттон.
Фото Getty Images

Британский боксер Ричард Хаттон умер на 47-м году жизни, сообщает Manchester Evening News.

Тело Хаттона обнаружили в его доме в Манчестере утром 14 сентября. По предварительной информации, признаков насильственной смерти не установлено.

Хаттон становился чемпионом мира в первом полусреднем весе по версиям IBF (в 2005 и 2007 годах), WBA (2005), IBO (2007) и в полусреднем весе по версиях WBA (2006) и IBO (2009). На профессиональном уровне в 48 поединках одержал 45 побед и потерпел 3 поражения.

Ранее боксер объявлял о планах по возвращению на ринг 2 декабря 2025 года: его соперником должен был стать Эйса Аль-Дах из ОАЭ.

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