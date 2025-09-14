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Японский боксер Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе

Павел Лопатко

Японский боксер Наоя Иноуэ победил Муроджона Ахмадалиева из Узбекистана в поединке за титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе.

32-летний японец в Нагое победил в 12 раундах единым решением судей — 117-111, 118-110, 118-110.

Иноуэ на профессиональном уровне одержал 31 победу без поражений, у 30-летнего Ахмадалиева 14 побед и 2 поражения.

Японец — действующий абсолютный чемпион мира во 2-м легчайшем весе по версиям WBO, WBC, IBF, WBA и The Ring.

Бокс Профессиональный бокс: Иноуэ — Ахмадалиев

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