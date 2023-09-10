Боксер Бивол предложил Бетербиеву провести бой зимой

Менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов предложил Артуру Бетербиеву провести объединительный бой в декабре или январе.

«Как и раньше, наша цель это бой с Артуром Бетербиевым, этот бой приоритетен для Дмитрия лично. Я предложил всем участникам рассмотреть вариант боя Бивол — Бетербиев на декабрь или январь, если, конечно, Каллум Смит согласился бы подождать и встретиться в итоге с победителем этого боя, но уже за звание абсолютного чемпиона мира», — цитирует Корнилова ТАСС.

Ранее менеджер Бивола Вадим Корнилов признался, что очень тяжело найти оппонента для Бивола — Дэн Азиз (20-0) и Джошуа Буатси (17-0) отказались от боя.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).