Менеджер Бивола: «Очень тяжело найти для Дмитрия соперника»

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0), заявил, что продолжается процесс поиска соперника для россиянина.

«Приоритетом является возвращение на ринг в октябре или ноябре, — приводит слова Корнилова BoxingScene. — Подтвержденной даты пока нет, и на это есть несколько причин. Главная из них касается общего желания нашей команды, некоторых обстоятельств... трудно найти соперника — но подвижки есть, поиски и переговоры ведутся.

Приходится искать любой вариант, того, кто захочет выйти на ринг и того, кого болельщики захотят видеть на арене и по телевизору. Таких вариантов было немного, например, Дэн Азиз, Джошуа Буатси, но оба отказались и решили драться друг с другом. Кроме того, есть еще бой с Хайме Мунгия: возможно, мы вернемся к этому варианту [в будущем] — сейчас мы в поиске, с кем-то договариваемся и делаем все, чтобы Дмитрий как можно скорее вернулся на ринг. Сейчас он проводит промежуточный сбор, готовится к основному сбору».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).