Хейни подерется с Прогрейсом 9 декабря в Сан-Франциско

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (30-0) поднимется в первый полусредний вес, чтобы подраться с чемпионом Реджисом Прогрейсом (29-1) 9 декабря в Сан-Франциско на арене Chase Center, где выступает баскетбольная команда Golden State Warriors, сообщает издание ESPN.

Хейни победил Василия Ломаченко (17-3) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Поединок состоялся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США.

Прогрейс провел первую защиту титула в бою против Даниэлито Зоррильи (17-2), победив раздельным решением судей (117-110, 113-114, 118-109). Бой состоялся 17 июня в Луизиане, США.