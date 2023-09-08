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Мурат Гассиев 30 сентября в Турции проведет бой с Отто Валлином

Виктория Кравченко
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Российский боксер Мурат Гассиев (30-1, КО 23) 30 сентября в турецком Белеке проведет защиту пояса WBA Inter-Continental в тяжелом весе против шведа Отто Валлина (25-1, КО 14).

Турнир будет организован промоутерскими компаниям Ural Boxing Promotions, Patriot Boxing и Iron&Gloves Promotions при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA).

Бой Гассиева и Валлина в прямом эфире будет показан на Первом канале.

В настоящий момент Гассиев занимает 11-е места в рейтингах IBF и WBA в тяжелом весе. Валлин входит в топ-15 рейтингов WBC (11), WBO (9) и IBF (10).

Мурат Гассиев
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