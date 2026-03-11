Казахстанского боксера Алимханулы лишили титула чемпиона IBF

Президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков сообщил, что Жанибек Алимханулы лишен титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе.

По его словам, IBF отстранила спортсмена до 2 декабря 2026 года. Согласно правилам организации, чемпион обязан проводить защиту пояса каждые девять месяцев — крайним сроком для Алимханулы было 4 июля. Поскольку боксер не сможет выполнить это требование, 5 марта совет директоров IBF объявил титул вакантным.

Ерденбеков отметил, что ситуация стала серьезным уроком для команды, но выразил уверенность в возвращении боксера на ринг в этом году и завоевании всех четырех мировых поясов. Команда спортсмена намерена подать апелляцию.

На счету 32-летнего Алимханулы 17 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения. Ранее в его допинг-пробе обнаружили мельдоний, из-за чего в декабре он снялся с боя против кубинца Эрисланди Лары.

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