Бивол и Зинад проведут бой 1 июня в Эр-Рияде

Российский боксер полутяжелого веса Дмитрий Бивол проведет поединок с представителем Ливии Маликом Зинадом в главном событии турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 1 июня. Их бой за пояс WBA начнется примерно в 23.30 по московскому времени.

Предлагаем ознакомиться с главным кардом вечера бокса, который состоится в Саудовской Аравии в субботу.

Главный кард турнира в Эр-Рияде 1 июня

Деонтей Уайлдер (США) — Чжан Чжилэй (Китай)

Дмитрий Бивол (Россия) — Малик Зинад (Ливия)

Филип Хргович (Хорватия) — Даниэль Дюбуа (Англия)

Рэй Форд (США) — Ник Болл (Англия)

Хамза Шираз (Англия) — Остин Уильямс (США)

Уилли Хатчинсон (Шотландия) — Крейг Ричардс (Англия).

Ознакомиться подробнее о боксерском турнире в Саудовской Аравии 1 июня можно по ссылке на материал «СЭ».

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