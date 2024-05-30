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Сегодня, 22:00

Дмитрий Бивол — Малик Зинад: главный кард турнира

Бивол и Зинад проведут бой 1 июня в Эр-Рияде
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксер Дмитрий Бивол.
Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

Российский боксер полутяжелого веса Дмитрий Бивол проведет поединок с представителем Ливии Маликом Зинадом в главном событии турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 1 июня. Их бой за пояс WBA начнется примерно в 23.30 по московскому времени.

Предлагаем ознакомиться с главным кардом вечера бокса, который состоится в Саудовской Аравии в субботу.

Главный кард турнира в Эр-Рияде 1 июня

  • Деонтей Уайлдер (США) — Чжан Чжилэй (Китай)

  • Дмитрий Бивол (Россия) — Малик Зинад (Ливия)

  • Филип Хргович (Хорватия) — Даниэль Дюбуа (Англия)

  • Рэй Форд (США) — Ник Болл (Англия)

  • Хамза Шираз (Англия) — Остин Уильямс (США)

  • Уилли Хатчинсон (Шотландия) — Крейг Ричардс (Англия).

Ознакомиться подробнее о боксерском турнире в Саудовской Аравии 1 июня можно по ссылке на материал «СЭ».

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Бокс
Дмитрий Бивол
Малик Зинад
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Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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