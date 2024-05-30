Дмитрий Бивол — Малик Зинад: главный кард турнира
Российский боксер полутяжелого веса Дмитрий Бивол проведет поединок с представителем Ливии Маликом Зинадом в главном событии турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 1 июня. Их бой за пояс WBA начнется примерно в 23.30 по московскому времени.
Предлагаем ознакомиться с главным кардом вечера бокса, который состоится в Саудовской Аравии в субботу.
Главный кард турнира в Эр-Рияде 1 июня
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Деонтей Уайлдер (США) — Чжан Чжилэй (Китай)
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Дмитрий Бивол (Россия) — Малик Зинад (Ливия)
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Филип Хргович (Хорватия) — Даниэль Дюбуа (Англия)
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Рэй Форд (США) — Ник Болл (Англия)
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Хамза Шираз (Англия) — Остин Уильямс (США)
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Уилли Хатчинсон (Шотландия) — Крейг Ричардс (Англия).
Ознакомиться подробнее о боксерском турнире в Саудовской Аравии 1 июня можно по ссылке на материал «СЭ».
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