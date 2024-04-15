Бетербиев и Бивол подписали контракт на бой 1 июня в Саудовской Аравии

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут поединок 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бойцы подписали соответствующий контракт.

На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе, которыми владеет Бетербиев, и пояс WBA, принадлежащий Биволу.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бетербиев победил Каллума Смита (29-2) техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.