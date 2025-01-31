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Сегодня, 23:25

Бетербиев и Бивол отказались пожать руки друг другу перед реваншем

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол во время совместного интервью перед реваншем отказались пожимать друг другу руки.

Турнир, на котором Бетербиев и Бивол проведут бой, пройдет в субботу, 22 февраля, на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первый поединок между спортсмена прошел в ночь с 12 на 13 октября 2024 года. В нем Бетербиев выиграл решением большинства судей (114:114, 115:113, 116:112) и стал абсолютным чемпионом мира.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, основная информация о бое-реванше: когда пройдет, кто фаворит, где смотреть

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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