Бетербиев и Бивол отказались пожать руки друг другу перед реваншем

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол во время совместного интервью перед реваншем отказались пожимать друг другу руки.

Турнир, на котором Бетербиев и Бивол проведут бой, пройдет в субботу, 22 февраля, на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Первый поединок между спортсмена прошел в ночь с 12 на 13 октября 2024 года. В нем Бетербиев выиграл решением большинства судей (114:114, 115:113, 116:112) и стал абсолютным чемпионом мира.