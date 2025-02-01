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Муслим Гаджимагомедов победил Табисо Мчуну на турнире в Москве

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Российский боксер Муслим Гаджимагомедов (6-0, КО 3) в пятницу в Москве в главном поединке турнира «Ночь чемпионов IBA» победил Табисо Мчуну (23-8, КО 13) из ЮАР.

Бой прошел все десять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу россиянина. (100:90, 100:90, 100:91).

Муслим Гаджимагомедов — обладатель пояса WBA в бриджервейте, двукратный чемпион мира, чемпион Европы-2024, финалист Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019. Мчуну известен российской публике своими победами над Денисом Лебедевым (в 2019 году) и Евгением Тищенко (в 2021 году), также по ходу карьеры южноафриканец боксировал с Александром Усиком и Илунгой Макабу.

Муслим Гаджимагомедов
Бокс
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