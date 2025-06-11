Батыргазиев встретится с Диккенсом 2 июля в главном бою IBA.PRO 7 в Стамбуле

Олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев (12-0, КО 8) 2 июля в Стамбуле на турнире «Betcity IBA.Pro 7 Champion's Night» в 12-раундовом поединке проведет защиты титула IBA.PRO и временного пояса WBA во втором полулегком весе против британца Джеймса Диккенса (35-5, КО 14).

В последний раз 26-летний Батыргазиев выходил на ринг в марте в Москве в рамках «IBA.PRO 1». Тогда российский боксер единогласным решением выиграл у аргентинца Нери Ромеро. Батыргазиев входит в топ-5 мирового рейтинга BoxRec во втором полулегком весе, а также недавно был включен в топ-10 рейтинга авторитетного журнала The Ring. Батыргазиев впервые в профессиональной карьере будет боксировать за пределами России.

34-летний Диккенс входит в топ-50 рейтинга BoxRec во втором полулегком весе. Британец занимает пятую строчку в рейтинге WBA и 11-ю — в рейтинге IBF. По ходу карьеры Диккенс владел титулами IBO, IBF European, WBO European, также боксер из Великобритании был претендентом по версии IBF. В 2025 году Диккенс провел один поединок — в феврале в Манчестере он единогласным решением судей победил Зелфа Барретта и завоевал вакантный пояс WBA International.

В соглавном событии шоу в Стамбуле бронзовый призер Олимпийских игр-2020, четырехкратный призер чемпионатов мира, победитель Европейских игр-2019, двукратный чемпион Европы армянин Оганес Бачков (7-0, КО 6) в рейтинговом поединке по версии IBA.PRO в весе до 63,5 кг встретится с Шохджахоном Эргашевым (25-2, КО 22) из Узбекистана. Также в рамках «Betcity IBA.Pro 7 Champion's Night» состоятся противостояния на голых кулаках в рамках IBA Bare Knuckle. Например, свой поединок на голых кулаках проведет россиянин Михаил Тарабрин, его соперник будет объявлен позднее.