Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

11 июня 2025, 12:22

Батыргазиев встретится с Диккенсом 2 июля в главном бою IBA.PRO 7 в Стамбуле

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев (12-0, КО 8) 2 июля в Стамбуле на турнире «Betcity IBA.Pro 7 Champion's Night» в 12-раундовом поединке проведет защиты титула IBA.PRO и временного пояса WBA во втором полулегком весе против британца Джеймса Диккенса (35-5, КО 14).

В последний раз 26-летний Батыргазиев выходил на ринг в марте в Москве в рамках «IBA.PRO 1». Тогда российский боксер единогласным решением выиграл у аргентинца Нери Ромеро. Батыргазиев входит в топ-5 мирового рейтинга BoxRec во втором полулегком весе, а также недавно был включен в топ-10 рейтинга авторитетного журнала The Ring. Батыргазиев впервые в профессиональной карьере будет боксировать за пределами России.

34-летний Диккенс входит в топ-50 рейтинга BoxRec во втором полулегком весе. Британец занимает пятую строчку в рейтинге WBA и 11-ю — в рейтинге IBF. По ходу карьеры Диккенс владел титулами IBO, IBF European, WBO European, также боксер из Великобритании был претендентом по версии IBF. В 2025 году Диккенс провел один поединок — в феврале в Манчестере он единогласным решением судей победил Зелфа Барретта и завоевал вакантный пояс WBA International.

В соглавном событии шоу в Стамбуле бронзовый призер Олимпийских игр-2020, четырехкратный призер чемпионатов мира, победитель Европейских игр-2019, двукратный чемпион Европы армянин Оганес Бачков (7-0, КО 6) в рейтинговом поединке по версии IBA.PRO в весе до 63,5 кг встретится с Шохджахоном Эргашевым (25-2, КО 22) из Узбекистана. Также в рамках «Betcity IBA.Pro 7 Champion's Night» состоятся противостояния на голых кулаках в рамках IBA Bare Knuckle. Например, свой поединок на голых кулаках проведет россиянин Михаил Тарабрин, его соперник будет объявлен позднее.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Альберт Батыргазиев
Бокс
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
BFMTV назвал основного конкурента Ле Пен на президентских выборах
Кейн — лучший форвард в истории Англии. У него преимущество перед любой легендой
На Украине назвали основного кандидата на пост премьер-министра страны
В США заявили об отсутствии у ВСУ возможности скоро начать производство Patriot
Франция, Англия, Аргентина и Испания вышли в 1/2 финала ЧМ-2026
Египтяне в бешенстве искали «договорняк» и обвиняли ФИФА в помощи Месси
Популярное видео
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кроуфорд — о бое с Альваресом: «Я лучший в мире. 13 сентября моя рука снова будет поднята»

Костя Цзю — о популярности: «Мое отношение к людям не изменилось. Иногда приятнее пообщаться с дворниками, я их всех знаю во дворе»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости