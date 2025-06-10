Кроуфорд — о бое с Альваресом: «Я лучший в мире. 13 сентября моя рука снова будет поднята»

Бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Теренс Кроуфорд поделился ожиданиями от боя с чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBF во втором среднем весе Саулем Альваресом.

«Мой рекорд говорит сам за себя. Я лучший в мире. Независимо от соперника или весовой категории, я всегда выходил победителем. 13 сентября моя рука снова будет поднята», — приводит слова Кроуфорда Ring Magazine.

Бой пройдет 13 сентября в Лас-Вегасе.

На его счету 34-летнего мексиканца 63 победы за карьеру, 2 поражения и 2 ничьих. У 37-летнего Кроуфорда 41 победа в 41 бое, 31 поединок завершился досрочно.