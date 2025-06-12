Костя Цзю — о популярности: «Мое отношение к людям не изменилось. Иногда приятнее пообщаться с дворниками, я их всех знаю во дворе»

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю в рамках фестиваля «Движение» рассказал «СЭ» о своей популярности.

— Сейчас есть популярные личности, которые отказывают или даже просят деньги за фото. Как смотрите на это?

— Полностью отрицательно. Эти личности — они временные. Я уже прошел это, я проскочил эту звездную болезнь. В моем родном городе меня начали узнавать лет в 17. Слово «известность» очень рано ко мне прилипло. Но мое отношение к людям не поменялось. В Австралии я стал известен очень быстро. Со второго боя делали мои программы, когда я был в них главным. Быть известным — часть моей жизни. Но отношение к людям имеет значение. Я обещал себе не отказывать никому, особенно детям. Потому что для каждого ребенка этот маленький автограф или обнимашка имеют громаднейшее значение в изменении его жизни.

Я получаю тысячу подтверждений, когда спустя какое-то время к тебе подходит уже взрослый человек и говорит: «Костя, спасибо вам большое за то, что 20 лет назад вы мне сказали». Для меня это имеет значение. Есть фраза Дейла Карнеги: «Относись к другим так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе». Я прочитал эту цитату где-то в 16 лет, и она осталась так глубоко у меня в голове, что этим форматом я живу. Для меня иногда приятнее пообщаться с дворниками, я их всех знаю в своем дворе. Они простые ребята, все знают меня, подходят, и мне нормально, — добавил Цзю.

Последний поединок Цзю провел против британца Рикки Хаттана в 2005 году. Всего за карьеру на счету боксера 31 победа и 2 поражения.