Алексей Папин 19 июля проведет бой с Мильжаном Ровчаниным

Российский боксер Алексей Папин 19 июля проведет поединок против серба Мильжана Ровчанина.

Бой возглавит вечер бокса в Москве. Изначально в главном поединке должен был участвовать Раджаб Бутаев, но его бой отложили из-за перенесенной инфекции.

Свой последний официальный бой Папин провел в августе 2024 года в Череповце, досрочно победив Феликса Валера. Всего на счету 37-летнего россиянина 18 побед (17 нокаутом) и одно поражение в 19 поединках. У серба 29 побед и 4 поражения.

В соглавном поединке россиянин Артем Сусленков (12-0, 7 КО) встретится с хорватом Агроном Смакичи (20-2, 18 КО).