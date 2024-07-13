Батыргазиев нокаутировал ирландца Кэролла и завоевал временный пояс чемпиона мира WBA

Россиянин Альберт Батыргазиев победил ирландца Джоно Кэролла в со-главном бою турнира «Ночь чемпионов IBA», который проходит в подмосковном Серпухове.

Батыргазиев выиграл поединок техническим нокаутом в девятом раунде. Благодаря победе боксер стал обладателем временного пояса чемпиона мира по версии WBA.

Действующим обладателем чемпионского пояса по версии WBA является американец Лэймонт Роуч-младший.

26-летний россиянин — олимпийский чемпион, в профессиональной карьере он выиграл все 11 боев.

У 32-летнего Кэролла 24 победы, 3 поражения и 1 ничья.