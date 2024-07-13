Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 00:29

Батыргазиев нокаутировал ирландца Кэролла и завоевал временный пояс чемпиона мира WBA

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянин Альберт Батыргазиев победил ирландца Джоно Кэролла в со-главном бою турнира «Ночь чемпионов IBA», который проходит в подмосковном Серпухове.

Батыргазиев выиграл поединок техническим нокаутом в девятом раунде. Благодаря победе боксер стал обладателем временного пояса чемпиона мира по версии WBA.

Действующим обладателем чемпионского пояса по версии WBA является американец Лэймонт Роуч-младший.

26-летний россиянин — олимпийский чемпион, в профессиональной карьере он выиграл все 11 боев.

У 32-летнего Кэролла 24 победы, 3 поражения и 1 ничья.

1
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Песков заявил об отсутствии планов по блокировке YouTube в России
Семья Мбаппе хочет купить футбольный клуб «Кан»
Врачи осмотрели семерых из 16 незаконно удерживавшихся в Уфе детей
Красно-белые взяли самого дорогого футболиста США, его рост ниже, чем у Месси. Кто такой Эсекьель Барко, которого купил «Спартак»
В Подмосковье разбился самолет Superjet 100. Что известно к этому часу
Англия – Испания: путь на Евро-2024, прогноз на финал и история встреч
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кремлев — о турнире «Ночь чемпионов IBA»: «Очень многие говорят, что это крутое шоу»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости