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12 июля, 23:19

Кремлев — о турнире «Ночь чемпионов IBA»: «Очень многие говорят, что это крутое шоу»

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Глава Федерации бокса России и IBA Умар Кремлев поделился мнением о турнире «Ночь чемпионов IBA», который проходит в Серпухове на арене «Колизей IBA».

«Уже очень многие говорят, что это очень крутое шоу. Отличные отзывы. Вот Артур Бетербиев сказал, что, боксируя в США и Канаде, он не видел таких шоу. Видите, какие отзывы. Это сделано для того, чтобы показать: матушка-Россия – спортивная сверхдержава. И лучшие события могут проходить только у нас. Эта арена будет продолжать функционировать, а в дальнейшем хотим построить уже крытый «Колизей IBA» в Серпухове.

WBA дала санкцию на титульные бои? В боксе нет политики, он един, он объединяет. И WBA дала санкцию на проведение титульного боя в России. Бокс призывает не участвовать в политических играх, но это делают… Руководство МОК сегодня не соответствует своему месту. И вот этот турнир «Ночь чемпионов» показывает, что мировой спорт не может жить без России», – сказал Кремлев.

В главном событии турнира «Ночь чемпионов IBA» россиянин Муслим Гаджимагомедов встретится с китайцем Чжан Чжаосинем. На кону стоит вакантный титул чемпиона WBA в бриджервейте (до 101,6 кг). В соглавном событии вечера выступит Альберт Батыргазиев, соперником которого станет ирландец Джоно Кэрролл. В этом поединке будет оспариваться временный пояс WBA во втором полулегком весе.

Бокс
Умар Кремлев
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