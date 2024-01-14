Бетербиев хочет бой с Биволом: «Мне нужен четвертый пояс»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) заявил о готовности провести следующий поединок с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0).

«Хочу ли я провести следующий бой с Биволом? Да, конечно, мне нужен четвертый пояс. Это будет означать, что в этой весовой категории я сделал все. Это много значит для меня. Это вершина», — сказал Бетербиев после боя с Каллумом Смитом (29-2).

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.