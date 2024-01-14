Бетербиев назвал ключевой фактор победы над Смитом: «Удача была на моей стороне»

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) считает, что он победил Каллума Смита (29-2) благодаря удаче.

«Я снова сделал это, потому что мне повезло. Мой тренер, команда усердно готовили меня, может быть, это тоже сыграло свою роль, но я думаю, что все благодаря удаче.

У нас было заготовлено пару стратегий на бой. У нас не было одной стратегии. Мы были готовы к нескольким планам на бой. Каллум дал мне хороший бой, он был сильным. Спасибо ему за бой. Но сегодня удача была на моей стороне», — сказал россиянин после боя.

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.