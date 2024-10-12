Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол проведут поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в ночь на 13 октября. Поединок ожидается около 01.00 по московскому времени. Следить за ходом боя можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

Мнение экспертов

Умар Саламов (российский боксер)

«Фаворитом вижу Артура, — сказал Саламов «СЭ». — Вот все говорят: удар, удар... Артур и как боксер очень хороший, две Олимпиады за плечами, чемпионат мира, Европы. Он и как боксер не уступает Биволу ни в чем — в плане техники, тактики. И удар у него сильный. Бой будет очень хороший, зрелищный, будем ждать с нетерпением. Я думаю, по-любому шансов больше у того, у кого удар сильный, и кто еще и боксер хороший».

Майк Тайсон (бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе)

«Я думаю, Бетербиев все сделает хорошо. Я его большой фанат, поэтому не объективен в этом вопросе», — сказал Тайсон на пресс-конференции, видео которой опубликовано на канале Fight Hub TV в YouTube.

Рой Джонс (серебряный призер Олимпиады, экс-абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе)

«Бетербиев за свою карьеру несколько раз побывал в нокдауне, и это типичная проблема для сильных панчеров — они хуже переносят удары, чем сами их наносят. Если ты был в нокдауне трижды за 20 боев — это тревожный знак. Я думаю, именно здесь у Бивола есть преимущество. Я ставлю на его победу», — сказал Джонс TalkSport.

Мнение букмекеров

По мнению аналитиков букмекерских компаний Бивол — фаворит. На его победу предлагается коэффициент 1.70. Успех Бетербиева оценен с котировкой 2.38. На ничью можно поставить — 18.0.