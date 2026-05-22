Александр Усик — Рико Верхувен — где пройдет бой
Александр Усик и Рико Верхувен проведут поединок на турнире в Гизе (Египет) в субботу, 23 мая. Начало главного боя вечера ожидается после 23.00 по московскому времени.
«СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию боя Усик — Верхувен. Следить за результатами поединков турнира можно в матч-центре на нашем сайте.
Права на показ поединка принадлежат онлайн-платформе DAZN, в России официальной трансляции не планируется, видео могут появляться в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
У 39-летнего Усика 24 победы (15 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональной карьере. 37-летний Верхувен провел один поединок в боксе и выиграл его нокаутом. В кикбоксинге он одержал 66 побед (21 нокаутом), потерпел 10 поражений и завершил один бой вничью.