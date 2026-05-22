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Александр Усик — Рико Верхувен: прогноз и коэффициент на бой

Букмекеры сделали прогноз на бой Александра Усика с Рико Верхувеном
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Усик.
Фото Global Look Press

Украинский боксер Александр Усик проведет защиту титула WBC против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена в субботу, 23 мая. Боксерский вечер от промоутерской компании Riyadh Season состоится на арене «Плато Гиза» в Эль-Гизе (Египет). Бой Усик — Верхувен ожидается после 23.30 по московскому времени.

Бокс Профессиональный бокс: Усик — Верхувен

Мнение экспертов

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью

«Этот бой будет очень захватывающим на протяжении шести, семи, возможно, восьми раундов. Я считаю, Александр присмотрится к Рико, проанализирует, что тот делает, и выяснит, как на него влияют финты и в какую сторону его можно выманить. Как только Усик все это проанализирует, он избавится от Верхувена», — приводит слова Беллью Boxing News24.

Временный чемпион WBC Агит Кабайел

«Это отличный бой между двумя легендами. Но последний бой Рико в боксе состоялся в 2014 году... По моему мнению, такие бои не должны быть за титул чемпиона мира. В противном случае, рано или поздно бокс потеряет доверие болельщиков. Конечно, это больше шоу. Думаю, для фанатов это хороший бой. Здесь не столько спортивная составляющая, сколько зрелище, такой себе шоу-поединок. Но почему бы и нет? Люди хотят это увидеть. Тем более, это бокс, а в супертяжелом весе один удар способен перевернуть все. Хотя мне кажется, что для Усика это будет довольно легкий вечер», — приводит слова Кабайела ProBox TV.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри

«Этот Рико Верховен — здоровяк, не так ли? У него мощная правая рука. Но я уверен, что Усик сталкивался со многими правшами, способными нокаутировать. Например, Энтони Джошуа или Даниэль Дюбуа», — сказал Фьюри в интервью Гарету Дэвису.

Прогноз букмекеров

Победа Усика оценивается в 4.60, на успех Верхувена дается коэффициент — 27.00.

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Александр Усик
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