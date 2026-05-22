СМИ: Усик получит не менее 100 млн долларов за бой с Верхувеном

Александр Усик и Рико Верхувен проведут поединок на турнире в Гизе (Египет) в субботу, 23 мая. Начало ожидается после 23.00 по московскому времени.

Нидерландское издание Panorama сообщает, что Александр Усик получит не менее 100 миллионов долларов.

Гонорар Рико Верхувена станет рекордным в его карьере — 15 миллионов долларов. Ранее в статусе звезды кикбоксинга голландец получал за бои от 200 до 500 тысяч долларов.

Права на показ поединка принадлежат онлайн-платформе DAZN, в России официальной трансляции не планируется, видео могут появляться в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».